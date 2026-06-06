志田友美、20歳差の母親と“腹筋チャレンジ”公開「美人遺伝子強い」「姉妹みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が6月5日、自身のInstagramを更新。母親とともに“腹筋チャレンジ”を行う動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・29歳元アイドル「姉妹みたい」20歳差の母親公開
志田は、「20歳差の母と娘 腹筋チャレンジ」と説明を添えて、仰向けで腹筋に効く様々なポーズを次々と行う“腹筋チャレンジ”を母親とベッドに並んで行う動画を投稿。キャミソール姿の母親が志田の奥に座ってサングラス姿で様々なポーズにチャレンジしており、コメントには「ママすっぴんだからサングラスかけるからぁん （酒焼け声)）孫（3歳）のサングラスの借りてウキウキで撮ってましたわ。爆」と、母親も楽しんでいたことをつづっている。動画内では、「これやろうよ〜」と母親から志田を誘ったことや「歯剥き出しの母」といったツッコミもテロップで入っており、最後にはむしろ志田のほうがぐったり横になってしまう様子も捉えられている。
志田は「年取ってもアイリストの資格取ったり、着付け教室通ったり、新しいことにチャレンジし続ける母。大尊敬」と母親への尊敬の言葉で投稿を締めくくっている。
この投稿にファンからは「美しすぎる母娘」「美人遺伝子強い」「姉妹みたい」「お母さん動きがキレッキレで凄い」「スタイル2人とも抜群」などといった反響が寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・29歳元アイドル「姉妹みたい」20歳差の母親公開
◆志田友美、20歳差の母と“腹筋チャレンジ”
志田は、「20歳差の母と娘 腹筋チャレンジ」と説明を添えて、仰向けで腹筋に効く様々なポーズを次々と行う“腹筋チャレンジ”を母親とベッドに並んで行う動画を投稿。キャミソール姿の母親が志田の奥に座ってサングラス姿で様々なポーズにチャレンジしており、コメントには「ママすっぴんだからサングラスかけるからぁん （酒焼け声)）孫（3歳）のサングラスの借りてウキウキで撮ってましたわ。爆」と、母親も楽しんでいたことをつづっている。動画内では、「これやろうよ〜」と母親から志田を誘ったことや「歯剥き出しの母」といったツッコミもテロップで入っており、最後にはむしろ志田のほうがぐったり横になってしまう様子も捉えられている。
◆志田友美の投稿が話題
この投稿にファンからは「美しすぎる母娘」「美人遺伝子強い」「姉妹みたい」「お母さん動きがキレッキレで凄い」「スタイル2人とも抜群」などといった反響が寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
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