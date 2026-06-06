◆プロボクシング▽５６・２キロ契約１０回戦 ●ルイス・ネリ（４回ＴＫＯ）ジョン・リエル・カシメロ〇（６日、愛知県国際展示場）

注目の“悪童対決”は、元世界３階級制覇王者ジョン・リエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝が前日計量を失敗した元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝を４回４２秒ＴＫＯで下して圧倒した。

試合は初回から動いた。カシメロが右フックでダウンを奪うと、再開後も攻撃の手を止めず左フックで立て続けに倒し、３度のダウンを奪った。２回には右フックで４度目のダウン。３回、ネリがバランスを崩してキャンバスに手をつくと、レフェリーはこの試合５度目のダウンを宣告。そして４回、カシメロが左フックで６度目のダウンを奪い、レフェリーが試合を止めた。

世界ランカーのネリを下したカシメロは「ネリ選手が戦ってくれて光栄だ。この勝利は、井上尚弥を倒した気分です」と喜びを爆発させた。

ネリは５日の前日計量で、１回目に契約体重（５６・２キロ）を１・５キロ超過する５７・７キロを計測。２時間の猶予を与えられた２度目の計量でも１００グラムしか落とせず５７・６キロ。カシメロ陣営は、６日の当日計量で契約体重の１０ポンド（約４・５キロ）超過となる６０・８キロを超過した場合は罰金の徴収を要求。ネリは当日計量を６０・５キロで“罰金徴収ライン”は下回った。計量失敗のネリに対し、ＪＢＣは半年間の出場資格停止処分を科す見通しだ。

戦績はカシメロが３６勝（２５ＫＯ）５敗１分け１無効試合、ネリが３７勝（２８ＫＯ）３敗。