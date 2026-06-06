◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神１―０楽天（６日・甲子園）

楽天が阪神に敗れ、３連敗を喫した。

序盤は投手戦だった。先発した早川は丁寧にコースへ投げ分けて、打者を料理。４回まで無失点に抑えていたが、試合が５回に動いた。両チーム無得点の５回に１死二塁のピンチを招くと、二塁走者の熊谷に三盗を許す。１死三塁となり、立石に左前適時打を浴びて先制を許した。早川は６回５安打１失点と好投したが、黒星。左腕の投球について三木肇監督は「ナイスピッチングだったと思いますね」とたたえた。

失点した場面は先頭打者への四球と三盗が勝負の分かれ目となった。指揮官は「本当にいつも言う先制点というところと、向こうの村上投手もいい投手なんでなかなか簡単にはっていうところなんですが、先頭打者を出しても粘っていくのも早川の良さでもあるんだけども、フォアボールと（阪神が）一発でバントを決めて。こちらの守備としては少し（熊谷の三盗への）ケアが足りなかった。そういうところも詰めて、選手は必死にやってくれてるんだけども、コーチとも話さなきゃダメですね」と語った。

打線は阪神先発の村上の前にあと一押しができなかった。４、５、６回はいずれも先頭が安打で出塁。しかし、好機で一本が出なかった。先頭打者が出塁するも後続がつながらずに完封負けとなり、「おっしゃる通りだと思いますね」と肩を落とした。

１点を追う６回は無死一、二塁で４番で起用した黒川が三振、村林が遊ゴロ併殺に倒れた。指揮官は「それも結果なんで。そこからまた彼らも得るものある。彼（黒川）が今日４番に座って、ああいうところで自分の打撃ができるようなこともこれから増えてね。どういう打順でもそうですけど、まあ彼の打撃ができるようにというのはこれからの課題かなとは思いますね」と成長を願った。

接戦を落として、借金は今季ワーストの１４。交流戦は１１試合で２勝９敗と大苦戦を強いられている。