第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）の前日最終オッズが６月６日、発表された。

昨年の安田記念、マイルＣＳの２着馬で悲願のＧ１初制覇を狙うガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が２・６倍で１番人気の支持を集めた。

今年に入って東京新聞杯、エプソムＣとＧ３を連勝中のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が４・２倍で２番人気。重賞５勝の実績を誇るレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が８・５倍で３番人気。２４年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）の９・８倍までが単勝１０倍以下だった。

馬連の１番人気は（１４）ガイアフォース―（１７）トロヴァトーレの６・４倍。２番人気からは１０倍以上で、３２番人気までが１００倍以下。３連単も（１４）―（１７）―（６）ステレンボッシュの１番人気が５１・５倍。混戦模様の様相で、それ以下も幅広く買われている感があり、オッズは割れ気味だ。