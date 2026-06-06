◇明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦 5、6位決定戦 町田2―1名古屋（2戦合計4―3）（2026年6月6日 町田GIONスタジアム）

東3位の町田と西3位の名古屋による第2戦は、ホームの町田が延長戦の末に2―1で逆転勝ちを収め、2戦合計4―3で最終5位とした。

名古屋ホームで行われた第1戦は2―2のタイスコア。第2戦ホームの町田は前半追加タイム、MF林幸多郎がハンドを取られPKを与えた。だが名古屋MF高嶺朋樹のキックにコースを読んで右に飛んだGK谷晃生がドンピシャでセーブし、ピンチを救った。

後半も一進一退の攻防が続き、0―0で迎えた追加タイム。名古屋CKのクリアからカウンターで抜け出そうとした町田DF岡村大八を高嶺が引っかけ、この日2度目の警告で退場となった。このプレーで肩を負傷したとみられる岡村も、ピッチから退いた。

延長戦で先制したのは、10人の名古屋だった。同前半3分、ともに途中出場のMF甲田英将の右クロスに、FW永井謙佑が右足で合わせてネットを揺らした。しかし町田も同10分、右CKから味方が頭でつなぎ、ファーサイドのDF中山雄太が頭で押し込みすかさず同点とした。

勢いづいた町田は同後半8分、延長開始から投入されたMF下田北斗が、エリア外やや右から左足で狙い澄ましたミドルシュート。無回転で不規則に変化したボールに名古屋GKシュミット・ダニエルが反応しきれず、町田が逆転に成功した。そのまま町田がリードを守り、特別シーズンの百年構想リーグを全体5位でフィニッシュした。