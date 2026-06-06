俳優の賀来賢人（36）が5日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。「大好き」と語る女優を明かした。

賀来が米国人のデイブ・ボイル監督と共同で24年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の長編映画第1弾「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の話題になった。

Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔は「（木村）多江さんもすごいよろこんでましたね」と語り、同作品に出演する木村多江（55）を取材していたことを明かした。

賀来は笑福亭鶴瓶、藤ケ谷とのスリーショット写真を見ると「あー！」と興奮。鶴瓶は「この人、俺も他のドラマで一緒になったけど、またきれいになったよね」と語った。

賀来は「本当かわいくないですか？」と共感。鶴瓶は「多江さんと前から仕事したかった？」と聞くと、賀来は「したかったんですよ。でもちゃんとがっつりお仕事したことはなくて。誘わせていただいたら即答でやりたいと言ってくださったので」と語った。

賀来はさらに「もう本当大好き。ずっと多江さんと一緒にいたい」と漏らし、笑わせた。藤ケ谷も「わかるなぁ。この包み込んでくれる、ね」と共感した。