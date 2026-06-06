Kis−My−Ft2の宮田俊哉が6日までに、Xを更新。自身のフィギュア化が決定したことを報告して、Snow Man佐久間大介（33）から祝福された。

「ねんどろいど」とは、グッドスマイルカンパニーが販売するフィギュアシリーズで、これまで数々の人気キャラクターたちがフィギュア化してきた。グッドスマイルカンパニーの公式Xは5日、「ご本人完全監修で制作進行中！撮りおろしボイスも収録予定♪」と宮田の「ねんどろいど」化を発表した。

アニメ・漫画好きなら誰もが知る人気フィギュアシリーズの仲間入りを果たし、オタクキャラを公言する宮田は、「うおーーーーー！！！！！ねんどろいど宮田俊哉 商品化決定ー！！！！！」と大喜び。「みんなの手元に届いたら、ねんどり（ねんどろいどを撮影して楽しむこと）宮田俊哉王決定戦しようぜ！！笑」と楽しげに呼びかけた。また、同じくアニメオタクで有名な佐久間から「やべぇ！！宮田くん夢叶えるオタク過ぎる！！！！ねんどろかわい！！！」と祝福されて、宮田は「えへへ」と茶目っ気たっぷりに返信している。