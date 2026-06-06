奈良「飛鳥・藤原の宮都」世界遺産へ　イコモスが「登録」勧告　奈良県知事「大きく前進」地元から喜びの声も　7月にも正式決定へ

世界遺産登録を目指している奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関であるイコモスが登録にふさわしいと評価しました。

7月にも正式に世界遺産登録が決まる見通しです。

奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関であるイコモスは現地調査を行うなどした結果、世界遺産登録にふさわしいと評価しユネスコに勧告しました。

ユネスコは7月19日から韓国で世界遺産委員会を開き「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録を正式決定する見通しです。

登録されれば日本の世界遺産はこれで27件目となります。

奈良県・山下知事：

顕著な普遍的価値が国際的に認められたことを嬉しく思うとともに、世界遺産登録に向けて、大きく前進した。奈良の魅力を再認識していただける非常に大きなきっかけになるものと認識しています。

地元の和菓子店の店員：

手を叩いて喜びました。飛鳥を知ってもらえるっていうのが嬉しい。

「飛鳥・藤原の宮都」は奈良県の明日香村、橿原市、桜井市にある飛鳥時代の宮殿の跡や古墳など19の遺跡で構成され、中央集権体制が誕生・成立した過程を見ることができます。