夜のひと笑い・こうの復縁恋人「こうくんにプレゼントしてもらった服着ておデート」ラーメンデートショット披露「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが6月5日、自身のInstagramを更新。こうとのデートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数180万人超YouTuberカップル「センス抜群」プレゼントしてもらった服着てラーメンデート
ピンちゃんは「こうくんにプレゼントしてもらった服着ておデート」とつづり、写真を投稿。デニム生地のキャップを被り、襟元と袖がデニムのグレーのリブトップスに黒のミニ丈ボトムスと黒のアウターを合わせたスタイルを公開している。また「彼氏に1番可愛いって思ってもらいたいから 彼氏の趣味に合わせにいく派」「ラーメンもこうくんの影響で激ハマり」とコメントの通り、こうとラーメンを食べているショットも披露している。
この投稿には「笑顔が素敵」「お洋服似合ってますね」「可愛すぎる」「お似合いのカップルですね」「幸せな2人が癒し」「プレゼントセンス抜群」「どんな系統の服も着こなせててオシャレ」などとコメントが寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数180万人超YouTuberカップル「センス抜群」プレゼントしてもらった服着てラーメンデート
◆こう＆ピンちゃん、デートショット公開
ピンちゃんは「こうくんにプレゼントしてもらった服着ておデート」とつづり、写真を投稿。デニム生地のキャップを被り、襟元と袖がデニムのグレーのリブトップスに黒のミニ丈ボトムスと黒のアウターを合わせたスタイルを公開している。また「彼氏に1番可愛いって思ってもらいたいから 彼氏の趣味に合わせにいく派」「ラーメンもこうくんの影響で激ハマり」とコメントの通り、こうとラーメンを食べているショットも披露している。
◆こう＆ピンちゃんのデートショットに反響
この投稿には「笑顔が素敵」「お洋服似合ってますね」「可愛すぎる」「お似合いのカップルですね」「幸せな2人が癒し」「プレゼントセンス抜群」「どんな系統の服も着こなせててオシャレ」などとコメントが寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせている。（modelpress編集部）
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