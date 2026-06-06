学生ランウェイ名古屋「Popteen+」コラボステージ実現 川後陽菜＆「脱出おひとり島」シン・ジヨン出演
【モデルプレス＝2026/06/06】6月13日に名古屋・COMTEC PORTBASEにて開催される関西コレクションがプロデュースする女子学生参加型ランウェイイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」。このたび、「Popteen+」とのスペシャルコラボステージが決定した。
【写真】元乃木坂46西野七瀬・川後陽菜ら“スイカ”メンバー集結
JK（女子高生）のリアルなトレンドを発信し、日本のギャル・Kawaii文化のバイブル的存在として支持を集める人気雑誌。専属モデルや読者モデルは、中高生の憧れの存在として高い人気を誇り、SNSを中心に大きな発信力を持つなど、Z世代のトレンドアイコンとして注目を集めている「Popteen+」によるスペシャルステージの開催が決定した。
さらに、本ステージを彩るゲストとして、Netflix「脱出おひとり島」に出演し、インフルエンサー・モデルとしてグローバルに活躍し、憧れのアイコンとして世界中から支持されているShin Ji-yeon（シン・ジヨン）。乃木坂46の元メンバーであり、現在はモデル・クリエイティブディレクターとしてマルチに才能を発揮する川後陽菜の出演が決定。今回のコラボステージでは、「Popteen+」ならではの世界観を通して、学生ランウェイの会場をさらに華やかに盛り上げる。
学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるランウェイイベント。「やってみたい」という気持ちを大切に、友だちと一緒に挑戦し、プロのサポートを受けながら本格的なステージに立つことができる。イベント当日は、Z世代に人気のブランドファッションショーステージ、豪華ゲストと至近距離で会える記念撮影会ブース、そして会場を一気に盛り上げるアーティストによるライブパフォーマンスなど、見どころ満載のコンテンツが揃う。なお、名古屋で開催されるのは今回が初となる。（modelpress編集部）
ARTIST：一生友子、ALL IN、きゅるりんってしてみて and more
SPECIAL GUEST：今井暖大、金子みゆ、川後陽菜、黒嵜菜々子、 Shin Ji-yeon、ジャスティスター、中島結音、永野好音、ねお、野咲美優、藤田みあ、ボンボンTV、ぽるぽるふぁみりー、まいきち、横田未来 and more
GUEST：相塲星音、唯愛、岩間夕陽、岩本舜平、川島梨々花、河村叶翔、きほ、久保田海音、久保田海羽、酒井理央、しょうやん男三兄弟、瀬乃真帆子、高橋アリス、高橋かの、田中陽菜、田中陽莉、代田萌花、ちょき、土屋惺来、中里あいる、西野日菜乃、西本ヒカル、ハニミニ、林京介、分離ヨーグルト、もえ、ユリナ、莉那 and more
MC：MC AMI、大倉士門、おさき、さくら
【Not Sponsored 記事】
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◆「Popteen+」とのコラボ決定
JK（女子高生）のリアルなトレンドを発信し、日本のギャル・Kawaii文化のバイブル的存在として支持を集める人気雑誌。専属モデルや読者モデルは、中高生の憧れの存在として高い人気を誇り、SNSを中心に大きな発信力を持つなど、Z世代のトレンドアイコンとして注目を集めている「Popteen+」によるスペシャルステージの開催が決定した。
◆「GAKUSEI RUNWAY」名古屋初開催
学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるランウェイイベント。「やってみたい」という気持ちを大切に、友だちと一緒に挑戦し、プロのサポートを受けながら本格的なステージに立つことができる。イベント当日は、Z世代に人気のブランドファッションショーステージ、豪華ゲストと至近距離で会える記念撮影会ブース、そして会場を一気に盛り上げるアーティストによるライブパフォーマンスなど、見どころ満載のコンテンツが揃う。なお、名古屋で開催されるのは今回が初となる。（modelpress編集部）
◆「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」
ARTIST：一生友子、ALL IN、きゅるりんってしてみて and more
SPECIAL GUEST：今井暖大、金子みゆ、川後陽菜、黒嵜菜々子、 Shin Ji-yeon、ジャスティスター、中島結音、永野好音、ねお、野咲美優、藤田みあ、ボンボンTV、ぽるぽるふぁみりー、まいきち、横田未来 and more
GUEST：相塲星音、唯愛、岩間夕陽、岩本舜平、川島梨々花、河村叶翔、きほ、久保田海音、久保田海羽、酒井理央、しょうやん男三兄弟、瀬乃真帆子、高橋アリス、高橋かの、田中陽菜、田中陽莉、代田萌花、ちょき、土屋惺来、中里あいる、西野日菜乃、西本ヒカル、ハニミニ、林京介、分離ヨーグルト、もえ、ユリナ、莉那 and more
MC：MC AMI、大倉士門、おさき、さくら
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