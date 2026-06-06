【ネオ・この有名人の意外な学歴】#6

見上愛は桐朋女子中高から日芸演劇学科に進んで演出家を志す 大学同級生・河合優実との本当の関係

桃園怜奈（AV女優）

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アダルトビデオ（AV）の世界では「高学歴もの」と呼ばれるジャンルがある。女優の学歴をウリにしている作品だ。

最初にブームを巻き起こしたのは1986年に「SMぽいの好き」（村西とおる監督）でデビューした黒木香である。出演時は現役の横浜国大生。イタリア美術を専攻し、留学資金のためにAV業界に足を踏み入れた。中学・高校も私立女子校“御三家”の女子学院（他の2校は桜蔭と雙葉）の出身という才媛だった。

2000本売れればヒットといわれる当時の業界にあって1本1万6280円の「SMぽいの好き」は2.2万本を売り上げた。AVの世界に詳しいベテランの週刊誌記者は次のように話す。

「知性あふれる黒木の“ございます”口調と卑猥さのギャップが受け、テレビのバラエティーでも引っ張りダコに。高学歴路線がひとつのジャンルとして確立したんです。40年たった今もそれは生きている。ただ、女優の側が学歴を積極的に明かすケースは少ない」

10年半前に有名AVメーカーの専属女優としてデビューした桃園怜奈（29）も現役の大学生だった。メーカーと3本限定という約束で契約したのは“関関同立”の一角、関西大商学部1年の時である。1人暮らしの費用を捻出するためだった。身バレを恐れ大学名は伏せていたが、1作目から爆発的な人気になり、関大の男子学生の間で「うちの女子らしい」とすぐに知れ渡った。

小学生の時、全国模試でトップ5に入ったり、中学では学年1位をとったこともあるという優等生だった。高校は奈良県立郡山高に進んだ。3年前に創立130周年を迎え、県内でもっとも古い歴史を持つ名門だ。文武両道で知られ、高校野球では夏6回春6回、甲子園に出場。一方、進学校としても高い実績を誇る。今年は国公立大147人、関関同立571人（同志社女子大を含む）の合格者を出している。

3本の契約本数をこなした桃園はきっぱり、AVの世界から足を洗った。大学卒業後は関西の大手建設会社に就職。経理部に配属されたが、入社2カ月後、人事部から呼び出しがかかる。すでに社内で「あの新入社員、AVに出ていた桃園怜奈ちゃうんか」とウワサが流れていたのだ。人事部長から真偽を問いただされた。その場はシラを切り通したものの、色眼鏡で見られることが多くなり、次第に会社には居づらくなっていく。

なんとか踏ん張り1年数カ月が過ぎた頃だった。インターネットで何げなく“桃園怜奈”と検索すると、復帰を待望する声がたくさん出ていた。桃園はAV業界に戻ることを決断。会社に退職届を出した。24歳になっていた。復帰に際して「経理は他の人でもできるが、桃園怜奈は自分しかできない」といった趣旨のことを語っている。

電撃復帰してまもなく6年。その人気は衰えることなく、毎年十数本の作品を出し続けている。高学歴女優らしいしたたかさも持ち合わせているようだ。

（田中幾太郎／ジャーナリスト）