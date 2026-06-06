【安田記念（GI）】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『とにかくリピーター、マイルG1勝ちの牝馬、1人は外国人騎手、黄金人気は4番人気と8番人気』
【第76回安田記念（GI）】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtube.com/wZAbc9o29EY
テレビ東京・冨田有紀アナから『第76回安田記念（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第76回安田記念（GI）枠順
2026年6月7日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 レーベンスティール（牡6 戸崎圭太）
1-2 ロングラン（セ8 F.ゴンサルベス）
2-3 オフトレイル（牡5 菅原明良）
2-4 シックスペンス（牡5 武豊）
3-5 サクラトゥジュール（セ9 佐々木大輔）
3-6 ステレンボッシュ（牝5 D.レーン）
4-7 スズハローム（牡6 藤懸貴志）
4-8 シャンパンカラー（牡6 岩田康誠）
5-9 ウォーターリヒト（牡5 高杉吏麒）
5-10 ルクソールカフェ（牡4 岩田望来）
6-11 ワールズエンド（牡5 津村明秀）
6-12 シリウスコルト（牡5 横山和生）
7-13 セイウンハーデス（牡7 幸英明）
7-14 ガイアフォース（牡7 横山武史）
8-15 ドラゴンブースト（牡4 丹内祐次）
8-16 パンジャタワー（牡4 松山弘平）
8-17 トロヴァトーレ（牡5 C.ルメール）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。