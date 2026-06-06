◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

大会初出場の出利葉（いでりは）太一郎（フリー）が単独首位で出て４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算８アンダーで首位と１打差の２位で最終日に臨む。

出だし１番パー４は残り８７ヤードの第２打をピンそば数１０センチ、２番パー５は１・５メートルに寄せて連続バーディー発進。６番は残り２３３ヤードの右ラフから４アイアンで２オンに成功し、７番は１メートルのベタピンで再び連続バーディーを決めた。「前半からいい流れだった。バックナインにかけて心拍数が上がっていた感じはした。最後の３ホールは明日に向けてすごく良い終わり方だった」と安どした。

この日は、５年前から師事する師匠でツアー２勝の高橋竜彦コーチの５２歳の誕生日。中継リポーターとしてプレーに同行する中、好スコアをたたき出した。「プロとして日々の考え方、過ごし方を教わっています」。千葉県内の師匠の自宅を訪れる度に、２００６年大会で優勝した際のビデオを見せてもらっている。「優勝した時に（高橋が）ガッツポーズがカメラと反対側だったと、よくそれを覚えていて、僕も明日はそうなっていたらあれですね…」と笑わせた。

福岡県出身の２５歳は４人きょうだいの長男。１８０センチ、８７キロの恵まれた体格を武器に、今季の平均飛距離は３１５・１１ヤードで全体２位の飛ばし屋だ。自身初の最終日最終組に入った出利葉は「すごく光栄。最後の方は技術どうこうじゃなくなってくると思うので、気合や執念で必死にやっていきたい」と言葉に力を込めた。