プロ野球のファーム・リーグは6日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて7試合が行われた。

楽天は西武とのファーム交流戦（カーミニークフィールド）に7―0で完封勝利。先発・前田健が7回4安打7奪三振無失点の好投で4勝目（1敗）を挙げた。育成選手の前田銀が5回に2号2ラン。ドラフト7位・阪上（近大）が2安打2打点、入江が2安打1打点。西武先発・杉山は7回5安打4失点（自責2）で3敗目（5勝）。山村、蛭間が2安打を放った。

東地区のロッテはヤクルト戦（オーエンススタジアム江戸川）に4―1。先発・河村が5回3安打無失点で4勝目（2敗）。上田が初回に2号2ランを放った。角中が2安打2打点、高部、宮崎竜、ドラフト4位・桜井（昌平）が2安打。ヤクルト先発・青柳は6回9安打4失点で4敗目（2セーブ）。田中が2安打1打点、育成選手の中川が2安打。

日本ハムはオイシックス戦（帯広）に9―2で逆転勝ち。先発の育成選手・渋谷が3回1安打5奪三振1失点（自責0）で、3番手・達が2回2安打無失点で1勝目を挙げた。水谷が初回に先制の2号ソロ、阪口が8回の2号ソロ2安打、柴田が2安打2打点。オイシックス先発・石田は。大川が4回の3号ソロなど2安打、陽岱鋼と中沢も2安打をマーク。

中地区の巨人は中日戦（ナゴヤ）に7―1。先発・マタが7回2安打無失点の好投で3勝目（2敗）を挙げた。リチャードが3回に走者一掃の3点二塁打を放って1安打3打点。中日先発・三浦は3回2安打4奪三振4失点で3敗目（4勝）。途中出場のドラフト5位・新保（東北福祉大）が2安打をマーク。

DeNA―ハヤテ戦（横須賀）は延長10回、1―1で引き分け。DeNA先発・武田は5回1安打5奪三振で無失点。東妻が2安打をマークした。ハヤテ先発・高取は9回114球を投げて4安打無失点。野口、松永が2安打を放った。

西地区の阪神はオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に3―2で逆転勝ち。先発の育成選手・マルティネスが5回4安打2失点（自責1）で1勝目（4敗）。中川が2安打2打点、福島と小野寺が2安打。オリックス先発・斎藤は4回5安打2失点で、2番手・山岡が1回3安打1奪三振1失点で地区ワーストの6敗目（1勝）を喫した。池田が2安打。