森崎ウィン×向井康二（Snow Man）W主演映画『（LOVE SONG）』の復活上映が決定

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森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務めた映画『（LOVE SONG）』が復活上映されることが決定した。

■「また劇場でカイとソウタに会いにきてくださる時間が出来たことが本当に嬉しいです！」（向井康二）

日タイ共同制作作品『（LOVE SONG）』は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結し、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングがソウタとカイ、ふたりの運命をもう一度繋いでいくピュアラブストーリー。

昨年10月の公開以来、森崎ウィン演じるソウタと、向井康二演じるカイの、もどかしくも愛おしい距離感や、言葉にできない想いを音楽に託す姿が大きな反響を呼んだ。観るたびに新しい余韻が残る作品として、多くのリピーターを生み続けている。

そして今年、角川映画50周年記念『角川映画祭』にラインナップされた本作は、現在、東京・角川シネマ有楽町Dで上映中で、7月4日より大阪・シネ・ヌーヴォにて上映。以降も、復活上映として、名古屋、京都、岡山他で全国順次上映される。

また、このたびの復活上映とBlu-ray＆DVDの発売を記念して入場者プレゼントの配布も決定。劇中で向井演じるカイのバンド・BYE SUNBURSTのオフィシャルステッカーが、6月21日より『角川映画祭』での『（LOVE SONG）』上映時に、先着順・数量限定で配布される。

■森崎ウィン コメント

角川映画50周年、おめでとうございます。

記念すべきこの素敵なタイミングで映画（LOVE SONG）に出演できた事をとても光栄に思います。

リバイバル上映でまたスクリーンに帰れる事、嬉しくてたまりません。

是非一人でも多くの方に映画（LOVE SONG）が届く事を願い、角川映画の今後の作品も楽しみにしております。

■向井康二（Snow Man）コメント

カイ役の Snow Man 向井康二 です！

この度は『(LOVE SONG)』、「角川映画祭」での復活上映決定！

ということでとても嬉しいです！

公開が終わってとても寂しく感じていたので

また劇場でカイとソウタに会いにきてくださる時間が出来たことが本当に嬉しいです！^ ^

観てくださった方にも、初めて観てくださる方にも楽しんでいただける作品なので

『(LOVE SONG)』の輪がより広がっていただけたら嬉しいです。

個人的にいまソウタ（ウィンくん）のキャンプYouTube見るのにハマってます笑

■映画情報

『（LOVE SONG）』

絶賛上映中

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー「2gether」

脚本：吉野主 阿久根知昭

音楽：近谷直之

劇中曲プロデュース：The TOYS

主題歌：Omoinotake「Gravity」（Sony Music Labels）

制作プロダクション：KINEMA STUDIO 制作協力：h8 Studio アークエンタテインメント制作幹事・配給：KADOKAWA

（C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

■リリース情報

2026.06.05 ON SALE

Blu-ray＆DVD 『（LOVE SONG）』

■関連リンク

『（LOVE SONG）』作品サイト

https://movie-lovesong.jp/

『角川映画祭』公式サイト

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=kadokawa50

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/