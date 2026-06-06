対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」の次なる展開に、世界中の格闘ゲームファン、そしてRPGファンに向けたサプライズが用意されていました。

カプコンは6月6日、同作の「Year 4」に登場するキャラクターラインナップを公開。その目玉として、「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」のヒロインのひとりであり、同作を代表する女性格闘家でもある「ティファ」がゲストキャラクターとして参戦することが発表されました。

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■ ティファが異世界転生 歴戦のストリートファイター達と交流

「ファイナルファンタジーVII」は1997年に誕生し、現在は現代の技術で再構築する三部作「リメイクシリーズ」が展開されている世界的な人気作です。ティファは作中に登場するレジスタンス組織「アバランチ」のメンバーであり、高い実力を持つ格闘のプロフェッショナルとして知られています。

今回の参戦において、ティファは仲間との旅の途上でふとしたきっかけから異世界へと飛ばされ、その地に集うファイターたちと交流を持つことになる、という背景が明かされています。

注目のファイティングスタイルは、原作でもお馴染みの「ザンガン流格闘術」。近接での闘いに優れた格闘術を軸に、アビリティと呼ばれる特殊な力を組み合わせた独自のバトルスタイルを展開するとのことで、歴戦のストリートファイターたちとどのような化学反応を起こすのか期待が高まります。

■ 新キャラクター2名とワールドツアーからのプレイアブル化も発表

今回の発表では、話題の中心であるティファを含め、合計4体のキャラクターがYear 4で順次追加されることがアナウンスされています。

シリーズ初登場となる新キャラクターとして、フィリピン出身でカランビットナイフを自在に操る女子高校生「ヤスミン」と、インド出身で常人離れした肺活量を活かす“ステゴロヨガ”を操る元警官「アルジュン」の2名が闘いに加わります。

さらに、ゲーム内のワールドツアーモードのストーリーでダブル主人公の一人を務める「ボシュ」が、ついにプレイアブルキャラクターとして実装されることも決定しました。

それぞれのリリーススケジュールは、2026年夏に第一弾の「ヤスミン」が配信され、秋に「アルジュン」、そして2027年初頭に待望の「ティファ」のアップデートが予定されており、2027年春の「ボシュ」へと続いていきます。

■ キャラクターパスは6月6日より販売開始

これらの追加キャラクターにいち早くアクセスできる「Year 4 キャラクターパス」および「Year 4 アルティメットパス」は、発表当日である6月6日より早くも販売が開始されています。所持しているプレイヤーは、各キャラクターがリリースされた際に自動的に使用可能となる仕組みです。

世代を超えて愛される女性格闘家が、ついに2D対戦格闘ゲームの最高峰へ。まずは2026年夏のYear 4開幕に向けて、今後の続報にも注目が集まります。

（C）CAPCOM

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060605.html