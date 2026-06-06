◇ノンタイトル56・2キロ契約10回戦 ジョン・リエル・カシメロ（4回42秒、TKO）ルイス・ネリ（2026年6月6日 愛知国際展示場）

セミファイナルの「悪童対決」は、一方的な展開になった。元世界3階級制覇のジョン・リエル・カシメロ（37＝フィリピン）が元世界2階級制覇のルイス・ネリ（31＝メキシコ）に4回42秒のTKO勝利。リング上で喜びを口にした。

「ネリと戦えて光栄。ネリを倒して、この勝利は、井上尚弥を倒した気分です」

ゴングから積極的に前へ出て、開始20秒で最初のダウン。さらに左右のコンビネーション、左のフックで1回で3度のダウンを奪った。2、3回にも1度ずつネリをダウンさせ、4回にも完璧な一撃でネリを倒し、レフリーが試合を止めた。

もしかすると、戦う前に勝負は決まっていたのかもしれない。5日の前日計量。カシメロが56・0キロと仕上げてきたのに対し、ネリは57・6キロと大幅オーバー。過去に何度も体重超過の「前科」がある男が、再び醜態をさらした。この時点でファイトマネーに罰金が科され、当日計量では契約より4・3キロ重い、60・5キロだった。

「このイベントを開催してくれた亀田興毅さんにありがとうと言いたい」

悪童対決のラストに、感謝の言葉を口にするカシメロは、どこまでも格好良かった。