6日、愛知県国際展示場で行われた「3150FIGHT 10」。注目の“悪童”対決で元世界3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（37・フィリピン）が元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ（31・メキシコ）を4ラウンド42秒TKOで撃破。前日計量に失敗し、当日計量で辛うじて“罰金を回避”してリングに上がったネリを、計量“一発クリア”のカシメロが撃破して会場を沸かせた。1ラウンドは左フックを皮切りに怒涛の3ダウンを奪ったカシメロが2ラウンドにも1つ、3ラウンドにさらに1つダウンを重ね、4ラウンドにとどめのダウンをこの日冴えわたった左フックをねじ込んで奪って計6ダウン。一気に試合を決めた。試合後、カシメロは「ネリを倒して井上尚弥を倒した気分」と饒舌に語った。

【映像】左フックをねじ込んでネリを衝撃KO 「3150FIGHT 10」の模様

きのう、前日計量に臨んだネリは契約体重56.2キロに対して1.5キロ超過の57.7キロ。一方の対戦相手のカシメロは200グラム下回る56.0キロで一発クリア。その後、ネリはおよそ2時間の猶予を経て行われた再計量でも1.4キロ超過の57.6キロにとどまった。

そして今朝、当日計量を行ったネリは60.5キロ。「契約体重から10ポンド（約4.5キロ）重い60.78キロを超えた場合に科される」罰金を回避すると、両陣営合意のもと、ネリのファイトマネー減額のうえでカシメロとの試合に臨んでいた。

ネリの計量失敗といえば、WBC世界バンタム級王者時代の2018年3月、山中慎介との初防衛戦で体重超過。ネリが勝つか引き分けで王座は空位、山中が勝てば王座獲得の条件で行われた結果、ネリのTKO勝ちで王座は空位となった。日本ボクシングファンにとっては何とも苦い思い出と経緯がある。

そんなネリは前日再計量後にスポーツドリンクを口に含むと、その後、さらにコーラを手に取ってのどを潤す姿がファンの批判を集めたばかり。双方合意の上での試合とはいえ、計量一発クリアで亀田興毅ファウンダーに「コンディションが良さそう」と言わしめたカシメロが、意地を見せつける一戦となった。