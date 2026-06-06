俳優の桜田ひより（２３）と木戸大聖（２９）が６日、都内でＷ主演映画「モブ子の恋」の公開記念舞台あいさつを共演の早瀬憩（１９）、唐田えりか（２８）、風間太樹監督と行った。

映画は人見知りで控えめな女子大生「モブ子」こと信子（桜田）とアルバイト先の大学生（木戸）とのラブストーリー。

映画にちなみ、自身にとっての四葉のクローバー的なアイテムを語るトークテーマでは、桜田が「ホントに私、四つ葉のクローバー見つけるの得意なんです。ファンの方は知ってくださってる方が多いと思うんですけど」と告白。「今日放送されたバラエティーでも、コーナーで四つ葉のクローバーを探すという企画があって、（木戸が）目撃者です」と木戸に振った。

振られた木戸は「すごいですよ。３分ぐらいで何個（見つけられるか）、僕ら（桜田と木戸が）タッグを組んでスタッフさんと対決だったんですけど、ホント１分もたってなくて」と、桜田が四つ葉のクローバーを発見する超能力者のように驚異的なスピードを証言。

桜田は「始まって１０秒ぐらいで１個目を見つけましたね」と胸を張り、「それぐらい四つ葉のクローバーにかける熱量が高いということで、この作品とリンクしてる部分があるんじゃないかな。すっごい早いので、いつも小さな幸せを見つけることができるので、ぜひ小さな幸せが見つけたいなと思う方は私まで」とワルノリだ。

風間監督からも「クローバーが泣いてるって言ってたよ、この前」と新証言が飛び出したが、桜田は「私を見つけてほしいって泣いてるって…あ、ウソです。声とかが聞こえるタイプとかはないんですけど。ホントにふいに足元にあることが多いです。なので足元からよく探していますね。聞こえてるのかもしれないですね」と、見つけるコツを明かしていた。

桜田の後に順番が回ってきた唐田は「ひよりちゃんの後に嫌だな」と苦笑い。「今朝歩いてて、猫がすごい好きなんですけど、いつも気付かなかったおうちの窓に猫がいて。猫だと思って写真撮りました。それだけ。東京ってなかなか猫が見られなかったりするので、ふと見られるとうれしいって思います」と、小確幸（小さいけれども確かな幸せ）な日常の一コマを話していた。