ILLIT（アイリット）が、ビルボード・ジャパン上半期の海外女性歌手最高順位を記録した。

5日に発表された決算（集計期間：昨年11月24日〜今年5月24日）によると、総合楽曲と総合アルバムのポイントを合算した「アーティスト100」で34位にランクインした。この期間にこのチャートにランクインした海外女性アーティストの中で、最高順位だった。

また初の日本オリジナル曲で、昨年2月14日に発表した「Almond Chocolate」は、総合音楽チャート「ホット100」で73位に入った。韓国の5世代アイドルを言われるグループの中で、このチャートに唯一、グループ名を載せ、日本での人気を証明した。

K−POPの5世代アイドルとは、主に23年以降にデビューした新世代のアイドルグループを指す。2000年代生まれのメンバーが多く、グローバルな大衆性とセルフプロデュース能力を兼ね備えているのが特徴だ

韓国メディアのザ・ファクトは6日「新作のタイトル曲『It's Me』への反応も熱い。最新のビルボードジャパン『ストリーミングソング』（3日付、集計期間5月25日〜31日）で6位、『ホット100』で8位、オリコン『週間ストリーミングランキング』（8日付、集計期間5月25日〜31日）で7位にランクインした」と報じた。

日本初ツアー「PRESS START」が、13日と14日に愛知でスタートする。その後、20日と21日に大阪、29日と30日に福岡、7月18日と19日に兵庫、23日、25日、26日に東京と、5都市で開催する。