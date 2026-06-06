マドンナが4日（現地時間）、米ニューヨークのタイムズスクエアでニューシングル「Love Sensation」のサプライズを披露した。マドンナは、リリースに先駆け、集まった5万人以上を前に新曲を初パフォーマンスした。



【写真】馬乗りになって…タイムズスクエアでも“やんちゃ”すぎるパフォーマンスは健在

LGBTQ+マッチングアプリ「Grindr」とのコラボで開催されたこのライブは、7月3日にリリース予定のニューアルバム「コンフェッションズ Ⅱ」の収録曲の初のパフォーマンスとなった。



マドンナはほかにも「I Feel So Free」やサブリナ・カーペンターとのデュエット曲「Bring Your Love」、そして、2005年にリリースされたアルバム「コンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロア」から「ハング・アップ」「ゲット・トゥゲザー」のヒット曲の数々を歌い上げ、「アイ・ラヴ・ニューヨーク」ではニューヨークの人々を喜ばせた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）