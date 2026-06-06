プロボクシングの亀田三兄弟のいとこでＷＢＡ世界フェザー級６位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が愛知県国際展示場で行われた「３１５０ＦＩＧＨＴ １０」のセミファイナル前にリングに上がった。元世界２階級制覇王者でＷＢＡ同級３位の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝に一方的に対戦を要求したが、和毅からの反応はなかった。

リング上でマイクを手にした京之介は「トモ〜。誰か呼んできてください」とアピール。しかし反応がなく「トモ、ダサイで、来やんかったら。トモ〜。誰か呼んできてすぐ」と呼びかけ続けた。

しかし和毅は、メインイベントのＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチで王者・矢吹正道（３３）＝緑＝に挑戦する同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝のセコンドにつくため、控室で準備中。カリストの控室の様子がモニターに映されると、京之介は「あかん、ヘタレや。きょう和毅と試合したくて。正式に決めようかなと思って。俺いつも思うねんけど、和毅って日本人が見たがるような試合を組んでへんし、意味分からんヤツばっかり呼んでやってるから、俺がやってやろうかなと思って。トモ、早よ来い。みんなで和毅って呼んでや。正式にちょっと俺考えてるから。この後和毅この辺に来ると思うから、その時に直接言うわ」と語り、収穫のないままリングを下りた。

京之介は５月２４日にキスギスでのルイス・ヌネスとＷＢＡ世界同級暫定王座決定戦を行う予定だったが、主催者の資金難により中止となっていた。