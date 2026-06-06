◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

１７位からスタートした４０歳のベテラン横峯さくら（エプソン）が４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算３アンダーで７位に浮上した。首位の吉田鈴（りん、大東建託）とは４打差があるが、久々に上位で迎える最終日に向けて「せっかくのチャンスなので頑張りたい」と笑顔で話した。

最終１８番パー５で２オンに成功。４０歳になっても横峯のショット力は健在だった。ただ、２段グリーンの下から約２０メートルから３パットしてパー。「（グリーンの）端から端までありました」と苦笑いで振り返った。それでも、１７位から７位に浮上。上位、さらには優勝のチャンスも残した。

ツアー通算２３勝を誇るが、最後の優勝は２０１４年１１月２０〜２３日の大王製紙エリエールレディスまでさかのぼる。今大会で優勝すれば１２シーズンぶりで、１１年１９６日ぶり。１９８８年のツアー制度施行後としては金田久美子が持つ最長ブランク優勝記録の１１年１８９日（１１年４月２４日のフジサンケイレディス〜２２年１０月３０日の樋口久子・三菱電機レディス）を７日だけ更新する。

ただ、横峯にとってはツアー新記録の１２季ぶりの優勝というよりも「ママとして初優勝」への思いが強い。５歳の長男・桃琉（とうり）君が生まれた後、優勝はない。今、キャディーを務める夫の森川陽太郎さんと家族３人で優勝の記念写真を撮ることが一番の目標とななっている。「記念写真、撮りたーい」と実感を込めて話した。

０４年にツアーデビュー。当初は、キャディーの父・良郎さんとのコンビで勝利を重ね、多くの話題を提供した。

現在は、森川さん、桃琉君と共に家族３人でツアーを転戦している。来春、桃琉君は小学校に入学するため、家族３人のツアー生活は今季が最後となる見込み。それだけに思いは強い。もちろん、今週も愛息と一緒。「５歳なので（状況は）分かってきています。『ママ、頑張れ』と言ってくれます」と幸せいっぱいの笑顔で話す。首位と４打差は小さくないが、家族３人で力を合わせて戦う。