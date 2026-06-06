timelesz、今どき高校生の常識を学ぶ 原嘉孝はゴスペルサークルと名曲熱唱
あす7日放送の日本テレビ系バラエティ『timeleszファミリア』（後2：00 ※関東ローカル）では、「学生とファミリアSP」と題し、令和の高校生たちのリアルな日常を徹底調査する。さらに、歌を通じて世代をつなぐ新企画もスタートする。
【番組カット】原嘉孝が挑戦！アカペラコラボ
今回timeleszがファミリアになるのは、「令和の高校生」。いつの時代も流行の最前線を走る高校生たちから、最新の学校事情を学ぶ「ファミリア式 爆速ラーニング」を開催する。対決ゲストには、小学生編に引き続き、柳原可奈子が参戦する。
「令和の最新ノート」「教科書を開いたまま固定できるクリップ」「勉強に集中できる機能が付いた置き時計」など、令和ならではの最新文房具が続々登場。さらに、「卒業式にもらう第二ボタン」など、学校あるあるの変化もクイズ形式で学ぶ。また、「あのゲーム」が授業で活用されている実態や、全国大会で優勝した驚きの部活も紹介する。
スタジオには、現役の高校生が登場。その中には、以前番組の企画で出会った高校生がいる。猪俣周杜が“赤面”する理由とは。学生時代のtimeleszについて学ぶ「タイムレスラーニング」も。果たして、timeleszは、令和の高校生たちの心をつかむことができるのか。
そして今回、「timeleszウタリア 〜歌でファミリア〜」がスタート。歌を愛する人たちとtimeleszがタッグを組み、世代を超えて愛される名曲をパフォーマンスする新企画となる。
第1回は、メンバーきっての熱血男・原嘉孝が挑戦。ゲストのかなで（3時のヒロイン）、上智大学のインカレゴスペルサークル「SAfro FAmily」とともに、MONGOL800の名曲「小さな恋のうた」をゴスペルアレンジで披露する。歌番組で数々のアーティストとコラボ経験のある名門サークルとのコラボに、原も本気モード。果たして、世代を超えたファミリアたちが作り上げる「小さな恋のうた」はどんな仕上がりになるのか。
番組後半では、開催が迫るFIFAワールドカップ2026を前に、「爆速ラーニング ワールドカップ編」も開講。日本代表の注目選手たちの意外な素顔や知られざるエピソードをクイズ形式で学んでいく。
【番組カット】原嘉孝が挑戦！アカペラコラボ
今回timeleszがファミリアになるのは、「令和の高校生」。いつの時代も流行の最前線を走る高校生たちから、最新の学校事情を学ぶ「ファミリア式 爆速ラーニング」を開催する。対決ゲストには、小学生編に引き続き、柳原可奈子が参戦する。
スタジオには、現役の高校生が登場。その中には、以前番組の企画で出会った高校生がいる。猪俣周杜が“赤面”する理由とは。学生時代のtimeleszについて学ぶ「タイムレスラーニング」も。果たして、timeleszは、令和の高校生たちの心をつかむことができるのか。
そして今回、「timeleszウタリア 〜歌でファミリア〜」がスタート。歌を愛する人たちとtimeleszがタッグを組み、世代を超えて愛される名曲をパフォーマンスする新企画となる。
第1回は、メンバーきっての熱血男・原嘉孝が挑戦。ゲストのかなで（3時のヒロイン）、上智大学のインカレゴスペルサークル「SAfro FAmily」とともに、MONGOL800の名曲「小さな恋のうた」をゴスペルアレンジで披露する。歌番組で数々のアーティストとコラボ経験のある名門サークルとのコラボに、原も本気モード。果たして、世代を超えたファミリアたちが作り上げる「小さな恋のうた」はどんな仕上がりになるのか。
番組後半では、開催が迫るFIFAワールドカップ2026を前に、「爆速ラーニング ワールドカップ編」も開講。日本代表の注目選手たちの意外な素顔や知られざるエピソードをクイズ形式で学んでいく。