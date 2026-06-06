『日プ新世界』発「KO1KEYZ」お披露目 今後の意気込みと“ご褒美”を明かす
オーディション後のご褒美はやっぱり“食事”
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZが6日、グループお披露目に登場した。
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
番組の最終回が、きょう6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された。選ばれたのは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人。
最終投票の結果1位となったK.DAIKI（加藤大樹）は「日韓同時デビューということで、日本でも韓国でも通用するようにこれからも努力していきたい」と意気込み。自分たちへのご褒美を聞かれると、「身の回りのものを全部緑色に変えたい」（K.DAIKI）、「家族とご飯が食べたい」（KOSUKE、ISSA）、「蒸籠蒸しを作って身体を休めたい」（KEITO）、「ドバイチョコのクッキーを5個食べたい」（SIYOUNG）、「ラーメンを3杯くらい食べたい」（RYUJI）、「甘い物をたくさん食べたい」（TOWA）など、オーディション中に節制していた食事を楽しみたいというコメントが続出。そのほかのメンバーも、改めて応援してくれた家族や知人への感謝の思い、今後への意気込みを口にした。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
12位：TOWA（濱田永遠）（19歳、14位、378536票）
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZが6日、グループお披露目に登場した。
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
番組の最終回が、きょう6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された。選ばれたのは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
12位：TOWA（濱田永遠）（19歳、14位、378536票）