『日プ新世界』発「KO1KEYZ」お披露目 夢は東京ドーム 唯一無二のグループ目指す
デビュー決まった12人が夢を語る
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZが6日、グループお披露目イベントに登場し、今後の目標や意気込みを語った。
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
番組の最終回が同日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された。選ばれたのは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人。KO1KEYZとして日韓同時デビューを果たす。
最終投票で1位となったK.DAIKI（加藤大樹）は「日韓同時デビューということで、日本でも韓国でも通用するようにこれからも努力していきたい」と意気込み。「誰にでも憧れられるような存在になりたい」と今後の目標を掲げた。
また、SHINHAENG（オ・シンヘン）は「もっと成長して東京ドームに行きたい」と大きな夢を語り、ISSA（柳谷伊冴）は「唯一無二のグループにしたい」と宣言。そのほかのメンバーも、応援してくれた家族や知人への感謝の思いとともに、それぞれの決意を口にした。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は日韓同時デビューとなる。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
12位：TOWA（濱田永遠）（19歳、14位、378536票）
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZが6日、グループお披露目イベントに登場し、今後の目標や意気込みを語った。
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
番組の最終回が同日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された。選ばれたのは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人。KO1KEYZとして日韓同時デビューを果たす。
また、SHINHAENG（オ・シンヘン）は「もっと成長して東京ドームに行きたい」と大きな夢を語り、ISSA（柳谷伊冴）は「唯一無二のグループにしたい」と宣言。そのほかのメンバーも、応援してくれた家族や知人への感謝の思いとともに、それぞれの決意を口にした。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は日韓同時デビューとなる。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
12位：TOWA（濱田永遠）（19歳、14位、378536票）