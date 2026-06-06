お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）とタレント藤本美貴（41）が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。結婚38年目のジャーナリストの石原伸晃氏（69）と妻でタレントの石原里紗夫人から夫婦円満の秘訣（ひけつ）を学んだ。

庄司が「夫婦円満のコツとかって何かあるんですか？」と聞くと、伸晃氏は「簡単ですよ。（妻への）“絶対服従”」と答えて笑わせた。

里紗夫人は「ほとんどそうなので、そうじゃないときはちょっと譲歩しようかなとか。ここはどうしてもなんだろうなとか。そういう意味では多趣味なので、興味関心事が多いので」と語った。

伸晃氏は「教えるじゃないですか。スポーツは私が教える。料理は全部里紗が私に教えますし」と語った。

藤本は「趣味を共有するのはいいのかもね」と結婚38年目の夫婦から学ぶも、「筋トレだもんね…でも」と庄司を見た。

庄司は「筋トレしようよ一緒に」と誘うも、藤本は「ちょっと筋トレね。…ねぇー？」と庄司の表情を伺った。

庄司は「絶対やらねえな」と笑うと、藤本は「辛いんだもん、だって」と本音を漏らした。