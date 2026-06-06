俳優の賀来賢人（36）が5日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。「大好き」と語る女優を明かした。

賀来が米国人のデイブ・ボイル監督と共同で24年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の長編映画第1弾「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の話題になった。

Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔は「（木村）多江さんもすごいよろこんでましたね」と語り、同作品に出演する木村多江（55）を取材していたことを明かした。

笑福亭鶴瓶は「多江さんと前から仕事したかった？」と聞くと、賀来は「したかったんですよ。でもちゃんとがっつりお仕事したことはなくて。誘わせていただいたら即答でやりたいと言ってくださったので」と語った。

賀来は「もう本当大好き。ずっと多江さんと一緒にいたい」と漏らし、笑わせた。藤ケ谷も「わかるなぁ。この包み込んでくれる、ね」と共感した。

賀来は「僕のパートナーのデイブとは、『これからどんな作品を作っても絶対多江さんを出そうね』って約束してるんですよ。もう癒やしでしかないから」と語り、笑わせた。

鶴瓶は「多江さんが癒やしならあんな屋根ところ歩かすなって」と、賀来が監督を務めたNetflix「忍びの家 House of Ninjas」で本格的なアクションに挑戦した木村を気遣った。