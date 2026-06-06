「僕が来たのは航の代わりじゃない」吉田麻也が誓う“北中米W杯を勝ち進む限りのサポート”「メキシコやアメリカなら自分の経験が生きる」

吉田のアドバイスはチームにとって有益だろう(C)Etsuko MOTOKAWA

2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）まで10日を切り、日本代表のモンテレイ合宿での調整もより本番モードに突入している。

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現地3日目の6月5日は前日と同じメキシコ1部・モンテレイの練習場で17時からスタート。トレーニング開始時間に雨が降り、気温も26度までしか上がらないというイレギュラーな状況には見舞われたものの、2日連続同じ場所・同じ時間の練習ということになり、森保一監督や選手たちもようやく落ち着いて今合宿初の非公開練習に集中できたのではないか。

そんなチームに力強い援軍が現れた。5月25日から31日までの国内合宿に参加し、アイスランド戦（東京・国立）に14分間出場した前キャプテン・吉田麻也（LAギャラクシー）が「サポートプレーヤー」として再合流。長友佑都（FC東京）とともにベテランのパワーを再び送り込んだのである。

「この前の1週間は言ったら祭り上げられて、持ち上げてもらう形でしたけど、この合宿からは自分が後方からサポートしていけるようにしなきゃいけない。メキシコやアメリカに来れば、自分の経験がより生きる。日本以上にピッチ外での役割が増えるんじゃないかと思うし、貢献できると思います」と吉田自身も前向きな姿勢を示していた。