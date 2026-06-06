◆国際親善試合 日本５―０南アフリカ（６日・ハナサカ）

ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表に５―０で大勝。狩野倫久監督新体制の初戦を白星で飾った。

“新生”なでしこジャパンで「躍動感のあるフットボール」と「走ること」を掲げる狩野監督は、先発メンバーにＦＷ登録の選手を入れず、ＭＦ谷川萌々子を１トップの位置に配置。ニルス・ニールセン監督は「４―３―３」の布陣を基本としたが、狩野監督は「４―２―３―１」で挑んだ。

新体制の初陣は電光石火の先制弾で幕を開けた。キックオフからわずか２４秒。ＤＦ清水梨紗の浮き球パスに抜け出したＭＦ長谷川唯がエリア右から頭で流すと、走りこんだＭＦ清家貴子がネットの中へ押し込んだ。清家は同１９分にエリア右からニアサイドを抜いて追加点も獲得。序盤にリードを広げた。

早々に主導権を握ったが、攻撃の手は緩めない。前半２９分には谷川のゴラッソがさく裂した。左サイドのスローインからボールをもらうと、ドリブルで切り込み、ゴールから２０メートルほどの位置で右足を一閃（いっせん）。力強いロングシュートに相手ＧＫは一歩も動けず、ゴール右隅に吸い込まれた。内田篤人新コーチも豪快な一発にベンチで固まり、驚きを隠せない様子だった。

後半に入ると、ＦＷ藤野あおばが得点を重ねる。後半４分、谷川のパスをフリーで受けると、エリア右からチームの４点目を獲得。同１５分には右サイドからドリブルで切り込み、後半から途中出場のＦＷ松窪真心（まなか）とのワンツーからこの試合２点目を決めた。

３月に女子アジア杯で優勝したが、日本サッカー協会は４月２日にニルス・ニールセン前監督の退任を発表。直後の米国遠征を代行監督として率いた狩野倫久コーチが、先月１４日に新監督として就任した。同１８日の就任会見では、２度のＷ杯を経験した元日本代表ＤＦ内田篤人氏の新コーチ就任を電撃発表。１１年女子Ｗ杯優勝経験者の近賀ゆかりさん、ＧＫコーチに佐野智之氏も新たに迎え入れた。

来年開幕のブラジルＷ杯まであと１年。指揮官の地元である大阪で大勝を収め、幸先良い滑り出しを決めた。

◆狩野 倫久（かのう・みちひさ）１９７６年７月６日、大阪府生まれ。４９歳。現役時代は８９年に大阪府社会人１部の枚方フットボールクラブ・ユナイテッドに加入すると、２００３年に当時ＪＦＬの佐川急便大阪ＳＣで引退。指導者として同年から佐川急便大阪ＳＣのコーチを務め、１５年にＪＦＡナショナルトレセン（女子）関西コーチを経て、２４年１０月からなでしこジャパンコーチに就任。２６年５月からなでしこジャパン監督就任。

◆内田 篤人（うちだ・あつと）１９８８年３月２７日、静岡・函南（かんなみ）町生まれ。３８歳。２００６年に清水東高から鹿島入りし、右サイドバックとして０７〜０９年のリーグ３連覇に貢献。１０年夏にドイツ１部シャルケへ移籍し、１７年夏から同２部ウニオン・ベルリンへ。１８年に鹿島に復帰し、２０年８月に現役を引退。０８年北京五輪、１０年南アフリカＷ杯、１４年ブラジルＷ杯日本代表。国際Ａマッチ通算７４試合２得点。２６年５月になでしこジャパンの新コーチに就任。