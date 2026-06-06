◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、ツアー２勝の片岡尚之（ＡＣＮ）が２位で出て６バーディー、１ボギーでこの日ベストの６６をマークし、通算９アンダーで単独首位に浮上した。

１番で伸ばした後、２番は８メートルをねじ込んでパーセーブ。５番パー４のティーショットが左の池に落としたが、３打目を２メートルに寄せる好ショットでナイスパー。直後の６番パー５は４メートルを沈めてバーディーを奪い、流れに乗った。

後半はパー３の１３番と１６番でバーディーを奪うなど、ムービングサタデーに５つ伸ばした。「本当に１００点だった。大きいピンチも何回かあったけど、全部パーであがれた。そこがスコアにつながった」と声を弾ませた。

今季は前週まで国内ツアー６戦で予選落ち３回、途中棄権２回と苦戦していた中、今大会は予選ラウンドを２位で通過し、最終組で３日目に臨んだ。「久しぶりでめちゃくちゃ緊張した。すごい難しくて、すぐボギーやダブルボギーを打ってしまう中で（同組の）出利葉選手がすごい伸ばしていて、緊張感とプレッシャーがあった中、全部が完璧なショット、パットではないけど、この調子では満点のスコアが出た」とかみしめた。

昨年の日本オープンに続くメジャー２勝目を狙う。片岡は「この宍戸で５アンダーというのは奇跡のようなゴルフ。明日もできるか分からないけど、最善を尽くして頑張るのみです」と自身に言い聞かせた。