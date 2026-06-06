大相撲夏場所で２度目の優勝を果たした小結・若隆景（荒汐）の優勝パレードが６日、地元の福島市の福島駅前で行われた。兄の幕内・若元春（荒汐）、長男・浬（かいり）君とともにオープンカーに乗車し、同駅東口の駅前通りの一本道を３０分かけて走行した。

沿道にはパレード開始前から多くの人が集まり、パレードとセレモニー合わせて１万５０００人が優勝を祝福した。若隆景は多くの声援に手を振りながら応え「想像以上の人たちに集まっていただいた。素直にうれしい。これからの場所が大事になってくると思うので、また気を引き締めて、精進していきたい」と話した。

優勝を記念したセレモニーには同市の馬場雄基市長が駆けつけ、「この優勝は簡単に言葉で表すことができない尊さがある。福島をはじめ、多くの方が勇気や希望をいただいた。１度優勝の頂きに立ち、その後大きなけがにあって、なかなか難しい時間を過ごした中で、改めてまた頂きに立つ姿は何にも代えがたいと思う。一つの一つの稽古にどれだけを懸けてきたのか、そういったことを皆さんと分かち合いながら、これから若隆景関のさらなる飛躍へ、応援させていただきいと思います」とエールを送った。