◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が7回無失点10奪三振の好投。捕手のウィル・スミス選手が佐々木投手の成長をたたえました。

この試合はマイク・トラウト選手から2つの三振を奪うなど、自己最多の10奪三振をマーク。打線の援護がなく今季4勝目は逃すも、自己最長タイの7回まで投げてエンゼルス打線をわずか2安打に封じました。直球の最速は100.6マイル(約161.9キロ)を計測しています。

スミス選手は「打者を追い込めているし2ストライクから仕留めることができていた」とこの日の好投を分析。「投球内容も成長し、良くなってきている。チームのために素晴らしいピッチングを見せてくれているし、成長を続け自信もついてきている」と、メジャー2年目で実力を発揮し始めた右腕を称賛します。

この試合は球種別ではスプリットを最も多く投球。投球割合の39%を占め、6つの三振を奪いました。スミス選手は佐々木投手のスプリットに「コントロールが良くなったので、ストライクゾーンに入る割合が増えた」と制球力が向上したとコメント。続けて「そうすると打者が見極めるのが難しくなっていく」と話し、相手打者にとって攻略が困難であると述べました。