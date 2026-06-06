ジャーナリストの石原伸晃氏（69）と妻でタレントの石原里紗夫人が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）を語った。

庄司智春から「夫婦円満のコツとかって何かあるんですか？」と聞かれ、伸晃氏は「簡単ですよ。（妻への）“絶対服従”」と答え、藤本美貴、庄司夫妻を笑わせた。

庄司は「そうなんですか？そうやって言ってますけど」と妻の里紗さんに聞くと、里紗夫人は「でも…そうかもね」と認め、さらに爆笑をさそった。伸晃氏は「ヨシッ」とガッツポーズを見せて笑った。

里紗夫人は「ほとんどそうなので」と肯定しながら「そうじゃないときはちょっと譲歩しようかなとか。ここはどうしてもなんだろうなとか。そういう意味では多趣味なので、興味関心事が多いので」と語った。

伸晃氏は「教えるじゃないですか。スポーツは私が教える。料理は全部里紗が私に教えますし」と語った。

里紗夫人は「去年も『バーベキュー教室あるけど、私行く』って言ったら、『俺も俺も』って」と語った。

藤本は「え〜！」と驚くも「趣味を共有するのはいいのかもね」と結婚38年目の夫婦から学んだ。