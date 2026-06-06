ゆきぽよ「いつの間にか妹のほうがギャルに」美人妹顔出し2ショット公開「2人とも綺麗すぎる」「全パーツそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】タレントのゆきぽよが6月5日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。実妹のゆみちぃ（木村友美）との2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】29歳ギャル「全パーツそっくり」美人妹顔出し2ショット
ゆきぽよは「久しぶりに姉妹でご飯 いつの間にか妹のほうがギャルに」とつづり、写真を投稿。サングラスをカチューシャのようにして前髪を上げたダークトーンにハイトーンメッシュが入った髪の色で、白いカーディガンと黒のインナーを着たゆきぽよと、ハイトーンカラーのヘアスタイルで、ネイルにイエローとブルーの明るい色を付け、ピースサインをしているゆみちぃとの笑顔の2ショットを披露している。
この投稿には「可愛すぎる姉妹」「2人とも綺麗すぎる」「全パーツそっくり」「最強ギャル姉妹」「仲良しそうで癒される」「笑顔が素敵」「ビジュ最強コンビ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル「全パーツそっくり」美人妹顔出し2ショット
◆ゆきぽよ、姉妹ショット公開
ゆきぽよは「久しぶりに姉妹でご飯 いつの間にか妹のほうがギャルに」とつづり、写真を投稿。サングラスをカチューシャのようにして前髪を上げたダークトーンにハイトーンメッシュが入った髪の色で、白いカーディガンと黒のインナーを着たゆきぽよと、ハイトーンカラーのヘアスタイルで、ネイルにイエローとブルーの明るい色を付け、ピースサインをしているゆみちぃとの笑顔の2ショットを披露している。
◆ゆきぽよの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる姉妹」「2人とも綺麗すぎる」「全パーツそっくり」「最強ギャル姉妹」「仲良しそうで癒される」「笑顔が素敵」「ビジュ最強コンビ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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