しなこ、コメント入り1人プリクラ公開「さらに盛れてる」「天使みたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】クリエイターのしなこが6月5日、自身のInstagramを更新。プリクラを公開し、話題となっている。
【写真】30歳人気クリエイター「さらに盛れてる」1人プリクラ
しなこは「メロジョイプリ」とつづり、自身がプロデュースしたプリクラ機で撮影したプリクラを多数公開。三つ編みにピンクの服を合わせニッコリと笑顔で中国発祥の人気スクイーズ「メロジョイ」のを多数手に持ったものや「メロジョイ うれしなこ」とコメントが書かれたもの、そのほか「レアスタンプあたった！」としなこ自身のスタンプを貼り付けたプリクラなどを披露している。
この投稿には「しなこちゃんが可愛すぎる」「天使みたい」「笑顔の破壊力やばい」「さらに盛れてる」「ピンク似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「さらに盛れてる」1人プリクラ
◆しなこ、プリクラを公開
しなこは「メロジョイプリ」とつづり、自身がプロデュースしたプリクラ機で撮影したプリクラを多数公開。三つ編みにピンクの服を合わせニッコリと笑顔で中国発祥の人気スクイーズ「メロジョイ」のを多数手に持ったものや「メロジョイ うれしなこ」とコメントが書かれたもの、そのほか「レアスタンプあたった！」としなこ自身のスタンプを貼り付けたプリクラなどを披露している。
◆しなこの投稿に反響
この投稿には「しなこちゃんが可愛すぎる」「天使みたい」「笑顔の破壊力やばい」「さらに盛れてる」「ピンク似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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