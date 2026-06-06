◇サッカー女子日本代表国際親善試合 日本5―0南アフリカ（2026年6月6日 ヤンマーハナサカスタジアム）

サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は6日、国際親善試合で南アフリカと対戦。狩野倫久監督（49）の初陣となった試合は、いきなりのゴールラッシュで圧勝を飾った。

前半1分にMF清家貴子（ブライトン）のゴールで早々と先制。同19分にも清家が2点目を挙げた。

同29分には、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンで主力の谷川萌々子がペナルティーエリアの外から右足を振り抜く超絶ミドル。必殺の一撃でリードを広げた。

後半も終始ペースを握り、藤野あおば（マンチェスター・シティ）が2ゴール。危なげなく無失点で試合を終えた。

なでしこジャパンは女子アジア杯優勝へ導いたニルス・ニールセン前監督が4月に電撃退任。5月18日に狩野新監督が就任し、元日本代表DFの内田篤人コーチらを迎えて新体制をスタートさせた。この試合へは「世界一奪還に向けた重要な初戦となる。躍動したチームをつくるべく、チーム一丸となって全力で取り組んでいきたい」と意気込みを語っていた。

頂点を目指す27年のブラジルW杯に向け、文句なしの初陣勝利となった。