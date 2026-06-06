◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人ーロッテ（6月6日、東京ドーム）

井上温大投手の完投で、中継ぎ陣が休めたことがかなり大きくプラスとなった巨人。この日の先発はウィットリー投手で、ここ3試合は6回まで投げられておらず、短いイニングで中継ぎに引き継ぐことが予想されます。

ロッテは田中晴也投手。8試合に投げ、1勝4敗としていて、開幕カードで登板して以来、白星を挙げられていません。田中投手が投げるときには打撃の援護がなく、苦しい投球を強いられていますが、前日の試合ではソト選手が一矢報いる2ランホームランを放っていて、この日も期待ができそうです。

解説は江川卓さんと今江敏晃さん。今江さんは日テレ系野球中継で初めての解説。江川さんは「今江さんのストライクゾーンはどんな感じなのか分からないので、初回から探り探り行きたいと思います」と今江さんに先制パンチ。今江さんは「解説もまだ経験がないので、江川さんにいろいろ学びたいと思います」と恐縮気味でしたが、和やかな雰囲気で打ち合わせも進みました。

試合の見どころについて今江さんは「ウィットリー投手は奪三振率が高い。カーブがいいので、ロッテサイドは追い込まれるまでしっかり勝負したいですね。あとはランナーに出て、足を使って揺さぶっていけたら、攻略の糸口が見えてくるかなと思います」と語りました。

プレーボールは午後6時です。