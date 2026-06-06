栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は女性の息子2人に対する強盗殺人未遂の疑いで実行役の16歳の少年3人を再逮捕しました。

強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは相模原市と川崎市の少年3人です。

警察によりますと、3人は、きのう逮捕された16歳の少年と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）らと共謀し栃木県上三川町の住宅に押し入り、住民の富山英子さん（69）の長男（40代）と次男（30代）をバールで複数回、殴って重傷を負わせた疑いがもたれています。

富山さんは刃物で20か所以上を刺され殺害されていて、強盗殺人の疑いでこれまでに実行役の少年4人と竹前容疑者夫婦が逮捕されていました。

調べに対し、少年3人はいずれも事件現場にいたことは認めているものの、うち1人は「知らない」と容疑を否認し、残りの2人は「バールで殴っていない」と容疑を否認しています。

一方、事件を主導し海外に逃亡しているとみられる益田和彦容疑者（48）が、警察庁から要請を受けたICPO=国際刑事警察機構に国際手配されました。各国に身柄の拘束を求める「赤手配」となっていて、ICPOは身体的特徴を公開し、情報提供を呼びかけています。