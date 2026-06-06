なでしこ狩野監督＆内田コーチ体制は５−０大勝発進！24秒弾を皮切りに大阪でゴールラッシュ！清家と藤野が２発、谷川は超絶ゴラッソ
狩野倫久新監督が率いるFIFAランキング５位の日本女子代表は６月６日、国際親善試合で同58位の南アフリカ女子代表と大阪のYANMAR HANASAKA STADIUMで対戦した。
ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に退任。監督代行を経て、後任に正式に就任した狩野監督の初陣であり、内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチらにとってもデビュー戦となった。
鋭い出足を見せたなでしこジャパンは、なんと開始24秒で先制する。清水梨紗のアーリークロスにニアで反応した長谷川唯がヘッドですらし、最後は清家貴子が流し込んだ。
勢いに乗る清家はさらに19分、猛烈なショートカウンターから追加点を挙げる。
22分には南アフリカに左サイドを攻め上がられ、ピンチを迎えるが、キャプテンを務めるGK山下杏也加の好守で凌ぐ。
自分たちのペースで試合を進めるなか、29分に谷川萌々子が強烈なミドルシュートで、スタンドをどよめかせるスーパーゴール。３−０で前半を終えると、59分に藤野あおばが速攻を仕留め、リードをさらに広げる。
南アフリカを圧倒する日本は攻撃の手を全く緩めない。60分に藤野が後半から入った松窪真心とのワンツーで再び得点する。
熊谷紗希の投入など、次々に選手を変えたその後はスコアが動かず、５−０でタイムアップ。FIFAランク上はかなり差があるとはいえ、前回のワールドカップで16強入りした実力国を相手に力の差を見せつけた。
世界一奪還を目指す来夏のワールドカップに向け、幸先の良い大勝発進だ。なお、来場者数は8755人と発表された。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】思わず声が出る！谷川が南アフリカに奪った衝撃のスーパーゴール
ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に退任。監督代行を経て、後任に正式に就任した狩野監督の初陣であり、内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチらにとってもデビュー戦となった。
勢いに乗る清家はさらに19分、猛烈なショートカウンターから追加点を挙げる。
22分には南アフリカに左サイドを攻め上がられ、ピンチを迎えるが、キャプテンを務めるGK山下杏也加の好守で凌ぐ。
自分たちのペースで試合を進めるなか、29分に谷川萌々子が強烈なミドルシュートで、スタンドをどよめかせるスーパーゴール。３−０で前半を終えると、59分に藤野あおばが速攻を仕留め、リードをさらに広げる。
南アフリカを圧倒する日本は攻撃の手を全く緩めない。60分に藤野が後半から入った松窪真心とのワンツーで再び得点する。
熊谷紗希の投入など、次々に選手を変えたその後はスコアが動かず、５−０でタイムアップ。FIFAランク上はかなり差があるとはいえ、前回のワールドカップで16強入りした実力国を相手に力の差を見せつけた。
世界一奪還を目指す来夏のワールドカップに向け、幸先の良い大勝発進だ。なお、来場者数は8755人と発表された。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】思わず声が出る！谷川が南アフリカに奪った衝撃のスーパーゴール