「敗戦直後で少しためらいがありますが...」キャプテン柴崎岳が伝えたかったこと「これぞ鹿島アントラーズだという戦いを、エネルギーを発して、勝利を掴んでいきたい」

「敗戦直後で少しためらいがありますが...」キャプテン柴崎岳が伝えたかったこと「これぞ鹿島アントラーズだという戦いを、エネルギーを発して、勝利を掴んでいきたい」