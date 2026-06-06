女優の飯島直子（58）が6日、自身のインスタグラムを更新。健康のために最近始めたことを明かした。

「こちらカラリと晴れ しかし、風はつめたく 油断してしまいそう」などと天候に言及した飯島。「梅雨の気配だね。この時期は台風もおおく 気圧変化で体調すぐれないひとも しっかり睡眠、栄養、休息とって大事にしてね」と呼びかけた。

そして、「最近、健康のためにと ごはんの前に豆乳、リンゴ酢、ラカント混ぜたものを飲んでます」と報告し「血糖値上昇をおさえ食事量がへらせるという夢のような健康法」と説明。「しかしながら 量も変わらず。すでに まぶたがくっつきそうなほどの睡魔におそわれている今」と自ら突っ込んだ。

「そして、これまた、健康のためにとやっているストレッチで肩をいため湿布生活」と肩を痛めてしまったことも明かした。「健康のために…が、あだとなる そんな年ごろです」と自虐しつつ、「継続は力なり、がんばろう」と意気込んだ。

フォロワーからは「豆乳、リンゴ酢、ラカントもまねっこしたい」「健康のために…がアダとなる！わかるー」「健康のために色々さすがです」などの声が寄せられた。