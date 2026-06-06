6月6日、ゼビオアリーナ仙台で「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」が開催。初の東北開催となった記念すべき大会で、RIZINアンバサダーの美女モデルが自身の結婚をサプライズ報告した。

【映像】美女アンバサダー、スパンコールのド派手ドレスで笑顔

結婚を報告したのは、RIZIN初代アンバサダーでモデル・タレントのくるみ（蒼瀬くるみ）。RIZINの榊原信行CEOにケージへ促されると、スパンコール生地のゴージャスなドレスに身を包んだくるみは「えー、このたび結婚させていただきました」「榊原さんから『ここで発表したら？』と言っていただいたので、発表させてもらいます」などと謙虚にコメント。相手は一般人のため公表されなかったが、会場のファンからは大歓声を浴びていた。

最後は関係者から大量の花束を受け取り、「こんなにお花もらえるんですか？ ありがとうございます、これ持って東京帰ります！」と元気にコメント。ABEMAで放送を見守った視聴者からも「まじか」「聞いてないぞ！」「ショック」「俺のくるみが…」「おめでとーー」と悲喜こもごものコメントが殺到。なおRIZINアンバサダーとしての活動は変わらず続けていくという。

くるみは札幌市出身、1994年生まれの31歳。日本、アイルランド、アメリカ、ロシアのクォーターで、2020年よりRIZINアンバサダーを務めている。日本語・英語・中国語を操るトリリンガルで、ブラジリアン柔術の青帯を持つ。