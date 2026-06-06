◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ３―６ソフトバンク（６日・横浜）

ＤｅＮＡは、１日に再び支配下登録へ返り咲いた３年目左腕の庄司陽斗（２５）がプロ初登板、初先発となったが、５回６９球を５安打４失点で降板。注目された大阪桐蔭全国Ｖバッテリー対決は、松尾が前田悠に２の０に抑えられた。チームの連勝は２で止まり、借金５となった。

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試合後の相川亮二監督は、５点ビハインドの９回１死二塁、２日連発の左中間２ランを放った代打の牧秀悟に「１打席、代打でしたけど、ああやって最後まで食らいつく姿っていうのは、彼自身が本当に見せてくれたと思います」と称賛した。

右太もも裏肉離れからリハビリを経て、４日に４１日ぶりに１軍復帰後、爆発中の牧がベンチスタートになった理由には「コンディションのみです」と説明。７日のスタメンには「もちろんです」と即答した。

結果的には初回１死満塁のチャンスで、ヒュンメルの押し出し四球の１点止まりだったことも惜しかった。「当然どのイニングも、１点でも多く重ねていきたいというところはいつも変わりはない。その中でも今日でいうと、初回でもう複数点というところではありました」と振り返った。

プロ初登板初先発の庄司には「非常に力のあるボールを放っていた。これから先発に入ってこれるような投球は見せてくれたが、やはり最後、５回ぐらいとは考えていたので、もう一踏ん張りっていうところで、あそこの失点をもう一つ頑張れれば、６回、７回といい投球もできると思うし、勝ちもついてくる」と次戦に期待を込めた。