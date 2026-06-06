◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、昨年１１月にプロ転向した中野麟太朗（三菱電機）が９位で出て６バーディー、３ボギーの６８をマークし、通算４アンダーで首位と５打差の５位に浮上した。

「前半はお通夜だったけど、優勝戦線に戻ってこられた」。大会初出場の２２歳から笑みがこぼれた。

１番でバーディーを奪った後、３番、５番、８番とボギーの連続。パットが入らない展開が続いた中、１２番パー４で「そろそろ起きないとヤバいよ」とパターに話しかけ、２メートルを沈めてバーディーを奪った。「パターが目覚めてくれた。流れが変わった」と再びエンジンがかかった。１３番、１５番、１７番と当て続けに１メートルに寄せて伸ばし、最終１８番はグリーン右６ヤードからチップインバーディーで締めた。

後半だけで５つ伸ばす猛チャージ。初日は２２位、同組２選手が途中棄権して１５番から１人でプレーした２日目は９位、この日は５位と連日の浮上だ。中野は「昨日は大完璧だったけど、今日は超・完璧だった」と自画自賛した。

２０２３年の日本アマ覇者で、今春に早大を卒業した注目株。大会初出場で優勝すれば、２０１２年の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）に続き、史上２人目（第１回を除く）の快挙となる。

同コースでの逆転Ｖは過去２２回中９回あり、最大スコア差は５打差（２００４年のＳ・Ｋ・ホ、２０１８年の市原弘大）。２４年には石川遼（カシオ）が５打差１６位から最終日に８つ伸ばして首位に追いつき、プレーオフ（最終結果は２位）に持ち込んだ例もある。

中野は「最終日はいつもドラマみたいなことが起きているように、すごい難しいの（セッティングやコンディション）が来ると思う。奇跡に近いようなラウンドをさせてもらったので、明日も大事にしたい。自分の底力を見せられるように頑張ります」と逆転Ｖを見据えた。