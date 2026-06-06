2児の母・テレ朝 八木麻紗子アナ、2種の手作り梅シロップ披露 子ども達とのひと時に「夏にピッタリですね」「ラベルが愛らしい」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが6月5日、自身のInstagramを更新。手作りの梅シロップを公開し、話題となっている。
【写真】2児の母・40歳テレ朝美人アナ「おしゃれな見た目」2種の手作り梅シロップ
八木アナは「今年も梅シロップ作りをしました」とつづり、写真を投稿。「梅と氷砂糖のみ」「梅と氷砂糖、りんご酢」の2種類のシロップを作ったという八木アナは、シロップ作りについて「ヘタ取りや瓶に入れる作業など、子どもたちが梅の取り合いをしながらやってくれました」と、家族で作ったことを記している。また、子供が書いたと思われる「りんごすいり」のラベルも披露している。
この投稿には「夏にピッタリですね」「出来上がりが楽しみ」「リンゴ酢入りは体に良さそうですね」「『りんごすいり』のラベルが愛らしい」「素敵な家族の時間」「おしゃれな見た目」「美味しく出来ますように」などとコメントが寄せられている。
八木アナは、2011年2月27日に同局の野上慎平アナウンサーと結婚。2016年2月に第1子男児が誕生し、2019年5月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・40歳テレ朝美人アナ「おしゃれな見た目」2種の手作り梅シロップ
◆八木麻紗子アナ、梅シロップ作りの様子を公開
八木アナは「今年も梅シロップ作りをしました」とつづり、写真を投稿。「梅と氷砂糖のみ」「梅と氷砂糖、りんご酢」の2種類のシロップを作ったという八木アナは、シロップ作りについて「ヘタ取りや瓶に入れる作業など、子どもたちが梅の取り合いをしながらやってくれました」と、家族で作ったことを記している。また、子供が書いたと思われる「りんごすいり」のラベルも披露している。
◆八木麻紗子アナの投稿に反響
この投稿には「夏にピッタリですね」「出来上がりが楽しみ」「リンゴ酢入りは体に良さそうですね」「『りんごすいり』のラベルが愛らしい」「素敵な家族の時間」「おしゃれな見た目」「美味しく出来ますように」などとコメントが寄せられている。
八木アナは、2011年2月27日に同局の野上慎平アナウンサーと結婚。2016年2月に第1子男児が誕生し、2019年5月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
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