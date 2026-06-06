大隅、種子島・屋久島地方では、7日未明から7日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

奄美地方を除く鹿児島県内では、7日未明から7日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

鹿児島地方気象台によりますと、梅雨前線が北上して、前線上の低気圧が7日の日中に九州南部を通過する見込みです。

この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となります。

このため、7日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

6日に予想される1時間雨量は多い所で

▼薩摩地方で30ミリ

▼大隅、種子島・屋久島地方で40ミリです。

翌7日に予想される1時間雨量は多い所で

▼薩摩地方で50ミリ

▼大隅地方で60ミリ

▼種子島・屋久島地方で70ミリです。

7日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で

▼薩摩地方で150ミリ

▼大隅、種子島・屋久島地方で250ミリで、線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える可能性があります。

気象台は、土砂災害に厳重警戒を、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を呼び掛けています。

また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

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