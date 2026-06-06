有名女優「昨日の残り物が多くてけっこうな量になりますが」手作り弁当公開「バランス取れてて最高」「食べ切れる？」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の秋野暢子が6月5日、自身のInstagramを更新。手作りのお弁当を公開し、話題を集めている。
【写真】69歳ベテラン女優「食べ切れる？」前日の残り物入れた結構な量のお弁当
秋野は「今日はちゃんと外でお弁当食べました。昨日の残り物が多くて けっこうな量になりますが…」とつづり、写真を投稿。シリコーンカップやアルミホイルに詰められた肉じゃがやひじき煮、野菜の煮物などが美しく並べられた赤い弁当箱と、卵チャーハンが入った弁当箱が添えられている。
この投稿には「外で食べると美味しく感じますよね」「食べ切れる？」「とても美味しそう」「栄養満点ですね」「バランス取れてて最高」「体が喜ぶお弁当」「ボリュームたくさんで元気になりそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「食べ切れる？」前日の残り物入れた結構な量のお弁当
◆秋野暢子、ボリューム満点の弁当公開
秋野は「今日はちゃんと外でお弁当食べました。昨日の残り物が多くて けっこうな量になりますが…」とつづり、写真を投稿。シリコーンカップやアルミホイルに詰められた肉じゃがやひじき煮、野菜の煮物などが美しく並べられた赤い弁当箱と、卵チャーハンが入った弁当箱が添えられている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「外で食べると美味しく感じますよね」「食べ切れる？」「とても美味しそう」「栄養満点ですね」「バランス取れてて最高」「体が喜ぶお弁当」「ボリュームたくさんで元気になりそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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