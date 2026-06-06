眠りが浅い…を解消！編集部が推す『快眠グッズ5選』ポケモンスリープや光目覚ましも

「最近なんだか眠りが浅い」「もっと気持ちよく眠りたい」……。そんな人におすすめしたい、編集部注目の睡活アイテムをピックアップ。

ポケモンと楽しみながら睡眠を記録できるアプリから、環境を整えるグッズまで。毎日の睡眠時間がちょっと心地よく、楽しみになるものばかりです。

Pokémon Sleep

ポケモン

Pokémon Sleep

基本プレイは無料

ポケモンといっしょに睡眠リズムを整えよう

スマホを枕もとに置いて寝るだけで、睡眠時間や睡眠リズムを自動で記録してくれる睡眠ゲームアプリ。睡眠不足になるとポケモンたちが疲れてくるので、自然と『早く寝よう』という気持ちになり、楽しみながら睡眠を改善できます 編集部

Shizen Flow 光目覚ましクロック

アデッソ

Shizen Flow 光目覚ましクロック

9980円（編集部調べ）

光と音によって自然な起床と入眠をサポート

光と音で体内時計に働きかけ、睡眠リズムを整える手助けをしてくれるクロック。朝は徐々に明るくなる本物の朝日のような光と自然音で心地よい覚醒を促し、夜は暖色の光とサウンドでスムーズな入眠を促してくれます 編集部

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Soundcore Sleep A30

アンカー・ジャパン

Soundcore Sleep A30

29990円

騒音もいびきも遮断して静かな睡眠環境をつくる

適応型ノイズキャンセリング搭載の睡眠特化型イヤホン。パートナーのいびきや生活音をしっかり遮断し、心地よいサウンドで入眠をサポート。横向きに寝ても耳が痛くなりにくい薄型設計なのも◎ 編集部

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ブレインスリープ コイン

ブレインスリープ

ブレインスリープ コイン

8800円

ウエストにつけて寝ると睡眠状態を可視化

パジャマのウエストに装着するだけで、睡眠の深さ・リズム・寝姿勢・いびきなどを自動で計測し、いびきも録音。記録したデータや睡眠スコアは、専用アプリで可視化。眠りの癖がひと目でわかって便利 編集部

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リポビタンヨルリズム

大正製薬

リポビタンヨルリズム

50ml 330円

寝つきが悪い、眠りが浅いなど加齢に伴う睡眠の悩みをケア

疲労回復を助けるタウリンやビタミンB群、睡眠系アミノ酸のグリシンなど9種類の有効成分を配合。寝つきが悪い、眠りが浅いなど加齢による睡眠の悩みに働きかけます。糖類ゼロ、ノンカフェインなのもうれしい！ 編集部

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睡眠の悩みは人それぞれ。気になるアイテムから取り入れて、自分に合った快眠習慣を見つけてみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）