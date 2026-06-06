高橋みなみ、極太アスパラガス×肉を使った手料理に反響「味付けが気になる」「栄養バランスもバッチリ」
【モデルプレス＝2026/06/06】元AKB48でタレントの高橋みなみが6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を作る動画を公開し反響を呼んでいる。
【写真】35歳元AKB神7「栄養バランスもバッチリ」極太アスパラガス×肉料理
高橋は、太いアスパラガスを1口大に切ったものと牛肉を炒めている様子を動画で公開。ジュージューという音が聞こえ、食欲をそそる動画となっている。続く投稿では、出来たての料理を皿に美しく盛り付けた写真を披露している。
この投稿に「今日の夜ご飯かな」「美味しそう」「ごはんが進みそう」「味付けが気になる」「料理上手ですね」「栄養バランスもバッチリ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「栄養バランスもバッチリ」極太アスパラガス×肉料理
◆高橋みなみ、アスパラ×肉料理を公開
高橋は、太いアスパラガスを1口大に切ったものと牛肉を炒めている様子を動画で公開。ジュージューという音が聞こえ、食欲をそそる動画となっている。続く投稿では、出来たての料理を皿に美しく盛り付けた写真を披露している。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に「今日の夜ご飯かな」「美味しそう」「ごはんが進みそう」「味付けが気になる」「料理上手ですね」「栄養バランスもバッチリ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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